Half miljoen Brazilianen tekenen petitie na nieuwe aanval Bolsonaro op democratie

Twee maanden voor de verkiezingen hebben meer dan een half miljoen Brazilianen een petitie ondertekend ter verdediging van de democratie. De petitie werd in het leven geroepen nadat de rechts-radicale president Jair Bolsonaro opnieuw pogingen deed om twijfel te zaaien over de geldigheid van de aanstaande verkiezingen.

Bolsonaro’s belangrijkste tegenstrever, de linkse Luiz Inacio Lula da Silva, heeft in de peilingen een enorme voorsprong genomen. De fascistische president voelt de bui al hangen, en klaagt daarom al tijden over mogelijke verkiezingsfraude.

Medewerkers van de faculteit rechten aan de Universiteit van Sao Paulo stelden daarom eerder deze week een petitie op om hun zorgen te uiten over de “ongefundeerde aanvallen” op het verkiezingsproces en de democratie. Hoewel Bolsonaro in de petitie niet bij naam wordt genoemd, is het voor de goede verstaander duidelijk dat er wordt gewaarschuwd voor de Braziliaanse Trump.

Onder meer artiesten en oud-rechters hebben opgeroepen om de petitie te steunen. Opmerkelijk genoeg is de petitie ook ondertekend door vertegenwoordigers van verschillende werkgeversorganisaties . Het laat zien hoe impopulair Bolsonaro zich de afgelopen jaren heeft gemaakt. De Braziliaanse president is verantwoordelijk geweest voor een desastreus milieu- en coronabeleid.

“We moeten ons niet laten intimideren door deze pestkop”, verklaarde de voormalige president Lula in een verwijzing naar Bolsonaro. Lula is van plan de komende maanden campagnebijeenkomsten in het openbaar te blijven houden. Dat is niet vanzelfsprekend. De linkse politicus ontvangt veel bedreigingen van rechtsextremisten.