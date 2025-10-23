Hahaha: ex-SP’er Yesilgöz verzint dat ze helemaal niet anders is gaan denken over Israël Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 843 keer bekeken • bewaren

Van wie is het volgende citaat, van Dilan Yesilgöz of van Esther Ouwehand? “Ik kan op het nieuws geen kolonist meer zien die krokodillentranen huilt. Vriend, je bent een kolonist! Ik hoop dat de Palestijnen op een dag dezelfde rechten krijgen als de Israëliërs, dat ze niet meer als honden behandeld worden.”

Als Ouwehand dit had gezegd, had Yesilgöz haar waarschijnlijk van antisemitisme beschuldigd. Dat hoeft de VVD-leider nu niet te doen, want ze heeft het zelf gezegd (maar dat vermoedde u natuurlijk al omdat u de kop van dit artikel heeft gelezen).

In 2006 zat Yesilgöz, op dat moment nog lid van de SP, in het lezerspanel van de Amersfoortse Courant en had ze een duidelijke mening over de wijze waarop Israël de Palestijnen behandelde. Het is een mening waar veel VVD’ers hun wenkbrauwen bij zullen optrekken. Want wanneer hoor je een vooraanstaande VVD’er nou zeggen dat Israël de Palestijnen als honden behandelt? De partij keek bijna twee jaar weg terwijl Israël bezig was met een genocide.

Desondanks beweert de VVD-leider in de Volkskrant, die het mooie citaat uit de Amersfoortse Courant opduikelde, dat ze helemaal niet anders is gaan denken over het Israëlisch-Palestijnse conflict. “Toen was ik nog niet eens bij de VVD, maar dit is gewoon wat de VVD al jaren vindt”, beweert Yesilgöz. “Ik heb geen idee meer wat ik op mijn 29ste heb geschreven, maar het is mooi om te merken dat ik er nog steeds hetzelfde over denk.”

De rest van het interview is al net zo hallucinant. Extra leuk is dat de Volkskrant Yesilgöz ook nog confronteert met een andere uitspraak die ze deed als lid van het lezerspanel. Over de standpunten van Geert Wilders zei ze namelijk dat die “leeg, nutteloos, onhaalbaar en fascistisch” waren. Ze zeggen wel eens dat wijsheid met de jaren komt, maar als dat zo is, dan moet Yesilgöz welhaast de uitzondering zijn die de regel bevestigt.