Hadden de Nederlandse politici maar het inzicht van die in Oostenrijk

Die hoop is vergeefs. De ÖVP wenst niet met het rechtse krapuul van Kickl in zee te gaan. Van der Bellen zou graag zien dat er een coalitie werd gevormd met de sociaaldemocraten van de SPÖ, overigens ook een oude machtspartij. Samen zouden ze 92 zetels hebben. Als de pro-Europese liberalen van NEOS erbij komen zelfs 110. Het zal niet van een leien dakje gaan want de katholieken en de sociaaldemocraten hebben een lange traditie van onderlinge samenwerking maar tegelijkertijd van wantrouwen: zo van de roden tegen de zwarten. En dat ze dan toch een duivelspact sluiten.

Dat had politiek Den Haag net zo goed moeten beseffen voor het te laat was. Geert Wilders vertegenwoordigt het Nederlandse volk niet. Het Nederlandse volk stemt massaal tégen hem. Hij heeft ongeveer een kwart van de kiezers achter zich gekregen niet meer. Het gehalte wordt zichtbaar door de twee ignoranten, die Tijs van de Brink nu en dan als typische PVV-stemmers in zijn zondagochtendshow laat optreden. Dit kwart zet zich zelf door het hardnekkig vasthouden aan eigen vooroordelen buiten spel. Wat er gebeurt als je ze wel in de organisatie opneemt, laat het geklootzak – andere woorden zijn er niet voor – in en rond premier Schoof zien. PVV-ministers en hun Kamerleden hebben niet alleen resistentie opgebouwd tegen feiten, zij missen zonder uitzondering het soort ambachtelijkheid dat voor een bestuursfunctie nodig is. Er valt geen land me hen te bezeilen en ze maken overal een rotzootje van. Daarvoor betalen we nu de prijs. Het zou van staatsmanschap getuigen als VVD en NSC zeiden: “Genoeg is genoeg” en al dan niet met medeneming van Schoof op zoek gingen naar andere coalitiepartners.