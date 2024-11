Had in Amsterdam de vlam in de pan kunnen slaan? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 303 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 30.

Neem Sarajevo, 1914. De geschiedenis leert dat oorlogen een betrekkelijk onbenullige aanleiding kunnen hebben. Bij de Jodenjacht rond het duel Ajax - Maccabi Tel Aviv FC had de vlam ook in de pan kunnen slaan. Een president als Netanyahu is tot veel in staat: vermoorden van onschuldige Palestijnse burgers, aanvallen op buurlanden, piepers laten ontploffen. In een vlaag van waanzin zou hij zo maar een aanval op Amsterdam kunnen lanceren. Al of niet door daartoe de Israëlische geheime dienst een opdracht te geven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een grote cyberaanval of aanvallen met drones. Hoe zou de door Israël-vriend Wilders beïnvloede regering Schoof op zoiets reageren?

Dat is precies de reden waarom ik vind dat je niet voorzichtig en genuanceerd genoeg kan reageren op wat er vorige week in Amsterdam gebeurde. Begin als gemeente Amsterdam met een grondig onderzoek door een onafhankelijke partij en ga journalistiek eerst op zoek naar zoveel mogelijk feiten. Pas hoor en wederhoor toe. En verbied deelname van clubs en sporters uit landen die actief bij oorlogen betrokken zijn. Waarom geldt dat vaak wel voor Rusland en meestal niet voor Israël?

Ik beschouw mijzelf niet als Midden-Oosten-specialist, maar ik ben in mijn leven beroepsmatig genoeg in de Arabische wereld geweest om te weten hoe gevoelig de relatie tussen Israël en de Palestijnen ligt.

Bij mijn eerste bezoek aan Israël, ergens begin jaren zeventig, viel het mij als toeristische leek op hoe normaal Israëliërs en Palestijnen deel uitmaakten van de samenleving. Toen ik voor een radioserie, die via het VARA-programma ZI werd uitgezonden, wekenlang door de Maghreb trok, ontdekte ik pas goed hoe sterk het anti-Israël-sentiment was. Vooral tijdens mijn bezoek aan de PLO in een voorstad van Tunis. Tijdens mijn Journaaljaren verbleef ik ooit op aanraden van de journalist Eddo Rosenthal in The American Colony hotel in Oost-Jerusalem. (Ik was verliefd op de bibliotheek van dat hotel.) Daar voerden wij lange gesprekken over de situatie in het Midden-Oosten. Bekend is zijn uitspraak dat Israël aan zichzelf ten onder dreigt te gaan. Ik stelde Joris Luyendijk aan als zijn opvolger en constateerde dat Luyendijk in zijn berichtgeving wat minder door het verleden gehinderd leek.