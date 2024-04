Hackers bombarderen BabyTV opnieuw met Russische propaganda

Hackers hebben de uitzending van kinderzender BabyTV woensdag voor de tweede keer in korte tijd overgenomen. Dertien minuten lang was zeer gewelddadige Russische propaganda te zien. Dat meldt NU.nl dat ook de eerste hack opmerkte.

De uitzending van BabyTV werd woensdag rond 14.12 uur onderbroken. Vervolgens was hetzelfde Russische propagandafilmpje te zien dat op 28 maart ook al was uitgezonden op de zender. Dit keer werd de uitzending echter voor langere tijd overgenomen. De propaganda was ruim dertien minuten zichtbaar op de kinderzender. Met bomaanslagen en steden die volledig in puin liggen, waren de beelden ook aanzienlijk gewelddadiger.