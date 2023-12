Hackers binnengedrongen in Sellafield, het gevaarlijkste Britse nucleaire complex

Sellafield is de zes vierkante kilometer grote, gevaarlijkste nucleaire site van het Verenigd Koninkrijk en van de wereld. Hackers hebben vermoedelijk toegang gekregen tot systeem waarmee radioactief afval wordt getransporteerd, lekken in het nucleaire systeem worden gemonitord en branden worden gemeld. Sellafield heeft de grootste opslag van plutonium in de wereld en is een potentieel doelwit voor kwaadwillenden. Het fungeert ook als vuilnisbelt voor nucleair afval uit de hele wereld. Het complex ligt aan de westkust en grenst aan de Ierse Zee.

The Guardian meldt dat de tekortkomingen in de beveiliging al lang bekend zijn, in een enkel geval al meer dan 10 jaar, maar door de leiding van de gevaarlijke fabriek stelselmatig worden verdoezeld. Al in 2015 werden computerinbraken ontdekt. Toen ontdekten experts dat er zogeheten sleeper malware op de computersystemen van de nucleaire faciliteit was geïnstalleerd. Dat is software die van afstand op ieder moment kan worden aangeroepen om binnen te dringen of andere systemen aan te vallen. Volgens de krant is onduidelijk of die schadelijk software uiteindelijk van de systemen is verwijderd.