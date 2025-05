Haast niemand hang een driekleur op bij Bevrijdingsdag Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

De doelgroep van staatssecretaris Nobel bestaat niet uit nieuwkomers maar uit haters van vreemdelingen.

De rechtse agitatiemedia en hun volgers op de sociale media blijven maar zeuren over het feit dat er op Bevrijdingsdag geen Nederlandse vlaggen hingen in de Haagse Schilderswijk. Het was meen ik het Nieuws van de Dag dat een lulletje rozenwater deze vooral door moslims bewoonde wijk in stuurde. Hij interviewde een of twee mediterraan ogende gasten die zeiden dat ze niet op het idee zouden komen de nationale driekleur uit te hangen. Eentje begon zelfs over de Palestijnse vlag.

Kat in het bakkie.

Nu kon de verontwaardiging ruim baan worden gegeven. Zie je wel, het was allemaal mislukt met die integratie. Staatssecretaris Jurgen Nobel maakte zich in Bar Laat buitengewoon kwaad om dit gebrek aan liefde en respect voor het rood wit blauw. Hij begreep dat er voor hem nog veel werk aan de winkel was. Hij zei in verband met homohaat daarna iets heel vreemds. "We hebben in Nederland waarden die zijn vastgelegd in de grondwet. Dat zijn voor veel mensen die hier naartoe komen niet zo vanzelfsprekende waarden." Pauw: "Ook voor mensen die hier geboren zijn en in de Tweede Kamer zitten". Nobel: "Dan spreken we over emancipatie." Nou, met zulk een toon zal je wel indruk maken op je doelgroep, dacht ik. Meteen begreep ik echter dat de doelgroep van Nobel niet nieuwkomers zijn maar blanke Nederlanders met een hekel aan de vreemde snoeshanen die ze steeds vaker bij de bushalte zien staan en de gasten die ergens een varkenskop neerleggen als ze vermoeden dat de elite er een AZC wil vestigen. Dát is de doelgroep van Nobel. Op die steenrots wil hij zijn valse kerk bouwen.

Toen ik kind was in de jaren vijftig, werd er nog op grote schaal de vlag uit gehangen op Bevrijdingsdag. Al was het alleen maar omdat elk gezin zo'n dundoek in huis had en bijna elk huis standaard was uitgerust met een houder waar je de vlaggenstok in kon hangen.

Dat vlaggen door particulieren is in de halve eeuw daarna op grote schaal in onbruik geraakt. Zelfs op Koningsdag.

Met Bevrijdingsdag zie vanaf de huizen nauwelijks vlaggen. Bijna niemand steekt de driekleur uit. Afkomst doet er niet toe. Ik zou mijn lelieblanke kleurgenoten niet de kost willen geven, die er geeneens een in huis hebben of het moest er een van Sparta dan wel Feyenoord zijn. Vlaggen door particulieren is uit. Als de VVD alle leden die op 5 mei geen Nederlandse vlag uitstaken zou royeren, houdt die partij precies 283 leden over, mischien 284.

En dan op hoge toon mensen de maat nemen van wie JIJ vindt dat ze eigenlijk geen Nederlanders zijn.

Wat moet je over zulke lui zeggen? Je moet daarvoor een beroemd citaat gebruiken van ex-president Bush jr: fuck them bigtime.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten dicht zijn. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

