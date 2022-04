Haarlems bedrijf daagt staat: gedupeerd door deal met Sywert van Lienden

a.doorgeest

7 apr. 2022 - 12:08

Je vraagt je natuurlijk wel af waarom de inkoop en levering van de genoemde mondkapjes door Van Lienden niet langs heldere lijnen wordt afgewikkeld. Van Lienden heeft klaarblijkelijk ondeugdelijk materiaal geleverd met verborgen gebreken, die dusdanig ernstig waren dat de geleverde partij de toets der kritiek niet kon doorstaan. In een normaal land - maar goed, dat zijn wij allang niet meer - wordt de overeenkomst dan ontbonden en neemt de leverancier de gehele partij terug onder terugbetaling van de ten onrechte in rekening gebrachte kosten. (Er bestaat zoiets als een wet productaansprakelijkheid die hier wel eens van toepassing zou kunnen zijn). De leverancier zou zich dan weer tot diens Chinese toeleverancier kunnen wenden om daar de zaak - wederom langs heldere lijnen - af te wikkelen. Er is een kat in de zak gekocht, en de deal zal dus ontbonden en verrekend moeten worden. De overheid in ons land is ondertussen kennelijk dusdanig ondoelmatig georganiseerd, dat het meest simpele niet meer wordt uitgevoerd en opgebracht. Vooral dat geeft te denken. Smijten met overheidsgeld is al zonde, wordt er sprake van het klakkeloos wegsmijten van geld zonder de intentie te repareren, dan ben je helemaal diep gezakt. Maar goed, de cursus Liegen, manipuleren en windowdressen voor gevorderden is door alle hotemetoten weer met goed gevolg afgerond... Dat het bedrijf dat door al dit gedoe een grote opdracht is misgelopen, gecompenseerd wil worden, is waarschijnlijk zeer billijk.