Haalbaarheid uitvoering klimaatplannen Rutte IV wordt door grootste werkgeversorganisatie sterk betwijfeld

1 mei 2023 - 15:06

Alles wat nu op fossiel draait, kan ook op waterstof draaien. Onze regering zet vol in op elektriciteit, geproduceerd door ons zelf. Dat laatste vanwege ongewenste afhankelijkheid van andere landen. Maar al bouw je de hele Noordzee vol molens en leg je op alle daken en parkeerterreinen zonnepanelen, dan nog kom je een groot deel energie tekort. Waterstof kun je overal produceren waar de zon schijnt en de zee dichtbij is. En het wordt steeds goedkoper. Als de productie wordt gespreid over Afrika, Z-Amerika, Australië enz, kun je een land dat problemen veroorzaakt (Rusland-gas), afsnijden van het systeem en de productie in de rest van de plekken een tandje hoger zetten. Er is een onderneming die bezig is om zo snel mogelijk Nederland vol te bouwen met voldoende tank mogelijkheden voor waterstof. Inmiddels zijn er al 3 merken auto´s die rijden op waterstof. Een cv ketel kun je ombouwen, zodat hij op waterstof draait. De leidingen liggen er al. Hoge temperaturen haal je niet met elektra, maar wel met waterstof (Tata). Er is maar 1 probleem. De ondernemingen staan te wachten op elkaar. En de liberale regeringen in het rijke westen zijn van mening dat de overheid zich daarmee niet moet bemoeien. En dus legt D66 de burgers en de ondernemingen alleen maar regeltjes op, maar werkt de regering zelf niet mee aan de oplossing. Want als de overheid en de grote ondernemingen samen zouden werken, dan kan alles geregeld worden. In zeer korte tijd.

