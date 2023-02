Haal gedupeerden van de aardbeving massaal op Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 516 keer bekeken • bewaren

Celal Altuntas Schrijver en eerwraakdeskundige

Als je ze toch ze naar Nederland wil laten komen, doe het dan goed.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei zondag 12 februari bij WNL op Zondag onverwacht dat Nederland overweegt Turkse en Syrische slachtoffers van de aardbeving tijdelijk een Nederlands visum van drie maanden te geven. Hij verwees naar recente visumversoepelingen voor aardbevingsslachtoffers in Duitsland en België.

Afgelopen dagen heb ik verschillende mensen van Turkse, Koerdische en Syrische afkomst gesproken over het voorstel van de minister. De intentie is goed maar het biedt geen langdurige perspectief voor de gedupeerden. Een visum voor drie maanden is hooguit een kortdurende emotionele en psychische oplossing, niet meer dan dat.

Nationale en internationale organisaties spreken van ruim een miljoen gedupeerden in Turkije en Syrië. Ik zou graag aan minister Hoekstra willen vragen: hoeveel van die gedupeerden wil je naar Nederland halen? Wie betaalt voor al die personen de ongeveer duizend euro's die nodig zijn voor het regelen van documenten, verzekeringen en reiskosten? Wat doe je voor mensen die geen geld hebben om al die kosten te maken? Ik heb een grote familie en heb geen geld om al die mensen naar Nederland te halen.

Wat betekent dat? Mensen die geld hebben kunnen hun familieleden naar Nederland laten komen en mensen zonder geld hebben pech? Hoe komt het dat je al die gedupeerden niet helpt om met vliegtuigen en bussen naar Nederland te komen, zoals we wel met Oekraïners deden? Ook mijn familieleden zijn gedupeerden. Ze zijn alles kwijt, hun kinderen zijn getraumatiseerd, wonen met elf mensen in een woning van twee kamers die ook beschadigd is door de aardbeving, ze lijden enorme psychische en emotionele schade. Kan de minister meehelpen om mijn familie naar Nederland te laten komen?

Er is een betere mogelijkheid. Help de mensen daar financieel met de herbouw van hun steden, dorpen en huizen. Zorg dat ze daar in hun eigen taal psychische en emotionele therapie krijgen. Werk samen met lokale, nationale en internationale initiatieven om mensen daar te helpen. Beperk je vooral niet tot samenwerking met de Turkse en Syrische overheden. Ik kies ervoor om mijn familie in Diyarbakir en andere gedupeerden te helpen via een geldinzamelingsactie. Ik hoop met deze actie een beetje hun pijn en verdriet te kunnen verzachten. Bij deze wil ik graag aan Minister Wopke Hoekstra en zijn collega's en landgenoten aansporen te doneren om mijn familie en andere gedupeerden te helpen.