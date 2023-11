Haagse duiders smullen van Wilders

In kringen van Haagse duiders is de stembuszege van Geert Wilders als een feestje binnengehaald. Niet voor de democratie maar vanwege alle sluwe streken en slimme zetjes waarmee het PVV-lid de kiezers heeft binnengeharkt. Voor de Haagse Knaapjes, Boudewijn en Bastiaan, is het volop genieten.