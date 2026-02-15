Guy Verhofstadt bepleit Europees leger en zo snel mogelijke toetreding van Oekraïne tot EU Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 112 keer bekeken • Bewaren

Wanneer kan Oekraïne toetreden tot de Europese Unie? Als het aan de meeste Oekraïners ligt, gebeurt het zo snel mogelijk. Zij zien het lidmaatschap als veiligheidsgarantie tegen de agressie van Poetin.

Maar EU-buitenlandchef Kaja Kallas liet tijdens de veiligheidsconferentie in München weten dat zij voorlopig nog geen datum wil noemen. De EU-lidstaten zijn volgens haar nog niet klaar voor een Oekraïens lidmaatschap. “Er is nog veel werk dat gedaan moet worden.”

De voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt brak daarentegen bij Buitenhof een lans voor zo snel mogelijke toetreding van Oekraïne. De liberaal vindt dat de Oekraïense bevolking zelf het recht heeft om over haar toekomst te beslissen. Ook wees hij erop dat Oekraïne een democratie is, en daarmee een grote bedreiging voor Poetin.

Verhofstadt laakte in de uitzending ook de naïviteit van veel Europese leiders op de rol van de Verenigde Staten onder het Trump-regime. Er wordt werk gemaakt worden van de militaire en economische soevereiniteit van Europa. “Anders zijn we binnen tien jaar vogel voor de kat.”