Guusje ter Horst weg als aanjager VN-verdrag Handicap vanwege Fleur Agema

“Bestuurlijk aanjager is een vertrouwensfunctie. Met een bewindspersoon is zo’n vertrouwensrelatie geen automatisch gegeven. De bewindspersoon die op VWS verantwoordelijk zal zijn voor het #VNverdragHandicap vertegenwoordigt een partij waarmee ik geen enkele verwantschap voel. Dit zal mijn effectiviteit niet ten goede komen. Stoppen gaat mij zeer aan het hart want ik heb zoveel aardige, lieve, strijdbare, gemotiveerde mensen ontmoet die maar één doel hebben: onze samenleving toegankelijk maken voor mensen met een beperking.”