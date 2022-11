Gündogan eist bij de rechter plaats terug in fractie Volt

2 mrt. 2022 - 9:54

Wat opvalt is dat er ontegenzeglijk verschil is in hoe er in de media en social media gereageerd wordt op de kwestie Gündogan in vergelijk met bijv iemand als Marco Borsato die voor de goede orde de feiten tot de dag van vandaag ook ontkent evenals Ali B of wat te denken van bijv. de kamerleden van D66 (Smeets) en PvdA (V Dijk) die onlangs zijn vertrokken. Ik kan mij niet voorstellen dat zij dezelfde steunbetuigingen hadden gekregen als zij het gevecht waren aangegaan en / of dezelfde - niet bepaald kritische - behandeling van Jinek hadden gekregen. Heeft dat de maken met dat het mannen zijn? Ik was kritisch op de column van Tara van onlangs, maar kan niet ontkennen dat dit voor haar standpunt pleit. Naast dat het mannen zijn is het verschil ook dat in de andere zaken de (vermeende) slachtoffers actief de media zochten om hun verhaal te doen en dat beïnvloedt begrijpelijk de publieke opinie. Het optreden van de slachtoffers in het Voice schandaal bij Beau maakte veel indruk. Tegelijk is dat schrijnend en bevestigt maar weer eens hoe ongelofelijk lastig dit is voor slachtoffers. Anoniem blijven is nauwelijks mogelijk wil je serieus genomen worden. En anderzijds lijk het voor vrouwen eenvoudiger de publieke opinie te bespelen omdat de mannelijke dader - zo lijkt - met 1-0 achter staat.