Gunay Uslu verlaat gezonken demissionair kabinet en gaat familiebedrijf Corendon runnen

Uslu kreeg in haar korte periode als bewindsvrouw te maken met een keur aan misstanden in de tv-wereld, waaronder het grensoverschrijdend gedrag in The Voice of Holland en het tirannieke gedrag van DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het laatste wapenfeit van Uslu was het besluit de extreemrechtse complot-omroep Ongehoord Nederland (ON!) niet uit het publieke bestel te gooien. Volgens Uslu was er geen juridische basis om de omroeplicentie van ON! in te trekken.