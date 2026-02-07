Gun scherpslijpers hun eigen partijen Opinie Gisteren • leestijd 2 minuten • 551 keer bekeken • Bewaren

Op gezette tijden steekt een wijsneus zijn vinger op en roept om een kiesdrempel. Dit voorkomt immers dat het parlement vol loopt met minifracties, die allemaal hun ei kwijt willen. Dat geeft aanleiding tot eindeloze vergaderingen. Kijk naar Duitsland. Daar houdt deze onder toezicht van de geallieerden in de grondwet opgenomen maatregel het aantal fracties overzichtelijk. Een ander model is het invoeren van een districtenstelsel met een first past the post systeem. De kandidaat die de meeste stemmen krijgt, wint de zetel. Al is het 35%.

Ook dezer dagen klinkt de roep om een kiesdrempel. Daar worden tal van argumenten tegen ingebracht maar het meest klemmende niet: er is geen uitweg meer voor scherpslijpers en ruziezoekers. Zij moeten wel in een van de kansrijke grote partijen blijven.

De Britse conservatieven tellen veel activisten die in een land als het onze allang toe waren getreden tot het FvD, JA21 of de PVV. Labour kent eveneens allerlei activistische clubs die gezegend met veel zitvlees en uithoudingsvermogen gematigder leden opzijschuiven en plaatselijke besturen overnemen. Zo kon de doctrinair Corbyn partijleider worden. Dat zulke figuren de top bereiken is weliswaar zelden van lange duur maar het lukt ze toch. En ze richten grote schade aan.

Daarom is het van belang scherpslijpers en ruziezoekers in de gelegenheid te stellen hun eigen partijen op te richten, die vervolgens kans maken op een zeteltje of wat zodat ze hun zuivere onversneden geluid in de Kamer kunnen laten klinken.

Ontneem ze die mogelijkheid niet. Anders halen de grote partijen van centrumlinks en centrumrechts hun paard van Troje in huis.

