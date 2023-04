Guardian-cartoonist biedt excuses aan voor antisemitische karikatuur Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

“Er is veel voor nodig om me van mijn stuk te brengen, maar ik vind het oprecht schokkend dat niemand heeft gezegd: dit kunnen we niet publiceren”, schrijft Stephen Pollard op Twitter. De hoofdredacteur van The Jewish Chronicle is onthutst dat The Guardian zaterdag een antisemitische karikatuur heeft geplaatst.

Op de tekening is Richard Sharp te zien, de BBC-voorzitter die vrijdag zijn vertrek bekendmaakte. Sharp deed dat nadat uit onderzoek was gebleken dat hij kort voor zijn benoeming bij de publieke omroep in 2021 een lening van 800.000 pond had geregeld voor de toenmalige premier Boris Johnson.

De joodse Sharp, die eerder voor zakenbank Goldman Sachs werkte, heeft in de cartoon een doos in handen met daarin twee figuren: een octopus en een mannetje met een enorme neus. Dat zijn allebei symbolen die antisemieten regelmatig inzetten. Ook is er een varken zichtbaar – een dier dat al eeuwenlang wordt gebruikt in antisemitische tekeningen.

De tekenaar van de prent, Martin Rowson, trekt in een reactie het boetekleed aan. “Mijn oprechte en onvoorwaardelijke excuses”, twittert hij. De cartoonist, die met Sharp op school heeft gezeten, snapt dat “veel mensen begrijpelijkerwijs erg van streek zijn”. “Door onzorgvuldigheid en onnadenkendheid heb ik het behoorlijk verpest.”

Op zijn website schrijft Rowson: “Ik weet dat Richard Sharp joods is. Tijdens het tekenen heb ik daar echter geen moment stilgestaan, omdat het totaal niet relevant is voor het verhaal of zijn acties. Het speelde geen bewuste rol in hoe ik zijn gelaatstrekken verdraaide volgens de manier waarop cartoonisten dat plegen te doen.” Dat is geen excuus, schrijft de cartoonist. “Dit is mijn schuld, ook al is het per ongeluk of, meer precies, gedachteloos gebeurd.”