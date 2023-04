Gsm-scannende billboards weten straks precies wie je bent en wat je doet Nieuws • 12-08-2020 • leestijd 2 minuten • bewaren

© AMSTERDAM - Een abri op het Rokin. Vanwege de coronacrisis is het stil op de normaal drukke pleinen en winkelstraten van de hoofdstad. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Update: Tech-journalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws laat op Twitter weten dat het verhaal over de billboards van Clear Channel genuanceerde is dan de berichtgeving van AD doet vermoeden. Hij schrijft onder andere:

Deze reclameborden volgen/tracken geen mensen, maar tonen advertenties op basis van data over een locatie. Lopen daar veel jongeren? Dan kan de reclame op het scherm daarop worden aangepast. Die data is afkomstig van partners. Wie? Dat wil Clear Channel vooralsnog niet zeggen.

"Deze reclameborden volgen/tracken geen mensen, maar tonen advertenties op basis van data over een locatie. Lopen daar veel jongeren? Dan kan de reclame op het scherm daarop worden aangepast. Die data is afkomstig van partners. Wie? Dat wil Clear Channel vooralsnog niet zeggen."

Ook meldt hij dat de Nederlandse telecomproviders desgevraagd laten weten niet met Clear Channel samen te werken:

Eerder:

Europese reclameborden van het reclamebedrijf Clear Channel gaan voorbijgangers scannen en de verzamelde data inzetten om gericht reclame aan te bieden. Dat meldt het AD . De scans gebeuren op basis van mobiele data, maar onduidelijk is welke gegevens precies verzameld worden.

In de Verenigde Staten wordt de technologie al een aantal jaar toegepast. Via de technologie in de reclameborden wordt niet alleen bijgehouden hoeveel mensen een bord passeren, maar aan de hand van gsm-data wordt ook in kaart gebracht wie het zijn. Op die manier leren adverteerders welke mensen de reclame onder ogen hebben gekregen. Door de gegevens met elkaar te combineren, kan bijvoorbeeld precies worden gezien waar iemand zich bevindt, wat voor aankopen iemand doet en welke series die persoon kijkt. Clear Channel beweert dat de gegevens geanonimiseerd zijn en voldoen aan alle Europese regels, zo schrijft AD.

In september zal volgens AD de technologie als eerste worden ingevoerd in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, een paar maanden later gevolgd door Zweden. Nederland volgt ‘pas later in het traject’, aldus een woordvoerder. Clear Channel heeft in totaal 14.137 reclameborden in Nederland, verspreid over 294 gemeenten. Wie niet gevolgd wil worden, kan zich bij de eigen provider afmelden, laat het bedrijf weten.