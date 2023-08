Gruwelijk noodweer treft Slovenië, twee Nederlanders omgekomen

Slovenië is overvallen door ongekend zware regenval. Binnen 24 uur viel er evenveel regen als gemiddeld over de hele maand augustus. Tot nu toe is bekend dat drie mensen om het leven zijn gekomen, waaronder twee Nederlanders die een tocht maakten op een berg in het getroffen gebied, in het noorden van het land. Nog niet is duidelijk waardoor ze zijn overleden. De politie houdt de mogelijkheid open dat ze door de bliksem zijn getroffen.