Grote zorgen over toename antisemitisme, agressieve menigte bestormt Russisch vliegveld op zoek naar joden

Onthutsende taferelen in de Russische republiek Dagestan. Nadat er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland bestormde een woedende menigte het vliegveld van de hoofdstad Machatsjkala. De actie kreeg het karakter van de pogrom omdat de deelnemers, die deel uit maakten van een protest tegen Israël, zeiden op zoek te zijn naar joden.

"We zien al een paar dagen in de noordelijke Kaukasus, in Dagestan en andere deelrepublieken, protesten met honderden of zelfs duizenden mensen tegen Israël. Protesten die uitliepen op het zoeken naar Joden", vertelt correspondent Geert Groot Koerkamp in "De ochtend" op Radio 1. "Er was ook een hotel dat omsingeld en bekogeld werd. Het personeel moest er een bordje aan de deur hangen met "hier zijn geen Joden". Dat is heel bizar en hebben we in de recente geschiedenis van Rusland niet gezien."

Er vielen 20 mensen gewonden onder burgers en agenten, twee van hen zeer ernstig. 60 deelnemers zijn opgepakt.

Dichterbij huis, in Sarcelles, een voorstad boven Parijs waar veel armoede heerst en een buurt bekend staat als Klein Jerzualem vanwege het grote aantal joodse inwoners, heerst angst. Politico schrijft dat winkel- en restaurantbezoek drastisch is afgenomen en mensen zelfs niet meer de straat op durven uit angst voor geweld. In de wijk zelf is geen sprake geweest van geweld. De joden die er wonen hebben veelal een Noord-Afrikaanse achtergrond en leven in vrede met de islamitische buren die vaak ook een dergelijke achtergrond hebben.

De vrees is er vooral omdat het aantal antisemitische incidenten door het hele land toeneemt. Zo stond op een stadion in het zuiden van Frankrijk gekalkt 'het is je plicht om joden te doden'. Door het geweld in Gaza nemen de spanningen toe maar antisemitisme speelt al veel langer. De in peilingen populairste partij Rassemblement National (RN), voorheen Front National, is opgericht door een Jean-Marie Le Pen die onder meer berucht is vanwege zijn antisemitische uitspraken.

Frankrijk kent na Israël en de VS de grootste joodse gemeenschap ter wereld, zo'n 500.000 mensen.

Michael O’Flaherty, chef van het EU Bureau voor Grondrechten, constateert dat antisemitisme in Europa een diepgewortelde vorm van racisme is die een wezenlijke bedreiging vormt voor de joodse gemeenschap en de fundamentele waarden van de Unie ondermijnt. "Het gebeurde met Covid, het gebeurt nu met de Russische agressie tegen Oekraïne en nu gebeurt het weer. Ik denk echt dat je bij elk groot en negatief onderwerp in onze samenleving zult zien dat er antisemitische opvattingen opduiken. Dat laat wel zien hoe diep het zit," zegt hij tegen The Guardian. O’Flaherty voegt toe dat het ook belangrijk is alert te zijn op haat tegen moslims.

In Nederland hebben joden ook te maken met oplaaiend antisemitisme. Joodse Nederlanders leven in angst en kinderen krijgen te maken met pesterijen op school.