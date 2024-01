Grote zorgen over Russische desinformatie in Duits verkiezingsjaar Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 470 keer bekeken • bewaren

In Duitsland hebben experts een Russisch netwerk blootgelegd dat desinformatie verspreidt. In een maand tijd werden door 50.000 nepaccounts op X, het voormalige Twitter dat in handen is gevallen van miljardair Elon Musk, meer dan een miljoen berichten verspreid, bedoeld om de Duitse samenleving te destabiliseren. De nepaccounts deden zich voor als officiële bronnen, zoals minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, of verwezen naar echt lijkende imitaties van nieuwssites.

De leugenachtige berichten zijn onder meer bedoeld om de publieke opinie over de Russische invasie in Oekraïne te veranderen. Zo werd via de nepaccount van Baerbock bekendgemaakt: "De oorlog in Oekraïne zal in drie maanden voorbij zijn." Dat het om Russische activiteiten gaat wordt onder meer duidelijk door de spelfouten met soms Russische tekens en dat de account niet actief waren tijdens specifiek Russische feestdagen.

Volgens Der Spiegel maakt het ministerie van Baerbock zich grote zorgen over de uitkomst van het onderzoek. In drie Duitse deelstaten worden dit jaar verkiezingen gehouden en in de EU gaan burgers in juni naar de stembus voor het Europees Parlement. De angst is dat Rusland met hulp van nepaccounts het stemgedrag van al deze kiezers zal beïnvloeden. Duitsland heeft de uitkomst van het onderzoek met de EU gedeeld.

Een taskforce van de EU constateert in een rapport dat er ook in andere landen sprake is van actieve Russische desinformatie, vooral in verkiezingstijd. Zo werd in Spanje twee dagen voor de verkiezingen een nepsite gelanceerd die zich voordeed als de Spaanse overheid en waarschuwde voor hervatting van terreurcampagne door de Baskische afscheidingsbeweging ETA, schrijft Deutsche Welle.