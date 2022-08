Grote zorgen om welzijn en veiligheid vluchtelingenkinderen in Ter Apel

Hulpverleners in Ter Apel maken zich grote zorgen om het welzijn en de veiligheid van de circa 350 kinderen die in het asielzoekerscentrum verblijven. Ongeveer vijftig minderjarigen hebben geen bed, maar moeten op een stoel slapen. Ook kunnen zij zich niet douchen, bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tegenover NRC .

“Alleenstaande minderjarigen zijn de meest kwetsbare groep vluchtelingen. In Ter Apel worden deze kinderen gewoonlijk op een aparte plek op het terrein opgevangen, min of meer gescheiden van volwassen vluchtelingen. Na hun asielaanvraag is het de regel dat zij binnen enkele dagen worden ondergebracht op opvangplekken speciaal voor jongeren door heel Nederland. Die plekken zitten vol.”

In juni concludeerden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al dat de veiligheid van minderjarige asielzoekers in het geding is. Destijds waren er nog ‘maar’ 170 kinderen in Ter Apel. Inmiddels is dat aantal verdubbeld.