Grote zorgen om PFAS-vervuiling Chemours: ‘Absurd dat mensen hier zwemmen’

Deskundigen zijn verbijsterd over de extreem hoge concentraties PFAS in sloten, zwem- en natuurplassen in de omgeving van Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht. “Zulke hoge PFAS-concentraties heb ik nog nooit gezien in recreatieplassen”, verklaart PFAS-expert en milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht tegenover Zembla.

In een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek liggen de aangetroffen concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht. De grootste problemen doen zich voor in Papendrecht en Sliedrecht. In sloten een kilometer van de fabriek zijn PFOA-concentraties in het water gemeten die gemiddeld maar liefst 13.000 keer boven de norm liggen die het RIVM veilig acht. “Ik zou daar nooit willen wonen”, reageert Jonker. Op de betreffende locatie worden nu nieuwe woningen gebouwd.

Ook in de zwem- en recreatieplas Lammetjeswiel in Alblasserdam, zo’n 8 kilometer van de Chemours-fabriek, zijn zeer hoge PFAS-concentraties aangetroffen. Jonker: “Ik zou er zelf niet in zwemmen en het mijn kinderen ook niet toestaan. Ik vind het absurd dat dit niet bekend is en dat de mensen gewoon zwemmen in deze plas.”

Chemours heeft de PFAS-vervuiling in de omgeving van de fabriek in Dordrecht decennialang verzwegen.