Grote zorgen om opnieuw grove mensenrechtenschendingen bij WK voetbal, ditmaal in Saoedi-Arabië

Met de mensenrechtencatastrofe van het WK voetbal in Qatar nog vers in het geheugen, staat voetbalbond FIFA op het punt om het wereldkampioenschap van 2034 toe te wijzen aan Saoedi-Arabië. Ook daar is het voor arbeidsmigranten die het zware werk voor hun rekening nemen een regelrechte hel op aarde. Een vakbondsorganisatie die 18 miljoen Afrikaanse werknemers vertegenwoordigt, heeft een klacht ingediend bij de Verenigde Naties. Dat schrijft The Guardian.

In een rapport over de wanpraktijken en misbruik van arbeidsmigranten schrijft de Afrikaanse Regionale Organisatie van het Internationaal Vakverbond (ITUC-Afrika) dat “de meedogenloze cyclus van misbruik en uitbuiting het dagelijkse bestaan ​​van Afrikaanse migrantenarbeiders in Saoedi-Arabië kenmerkt”. Het gaat dan onder meer als loonroof, gedwongen arbeid, onveilige werkomstandigheden en “grove schendingen van hun waardigheid en rechten onder het Kafala-systeem”. Dit laatste is een juridisch systeem waaronder gastarbeiders werken. Zij moeten een sponsor hebben, veelal hun werkgever. Die is verantwoordelijk voor de gastarbeider die zelf vrijwel geen rechten heeft. Veel werkgevers nemen ook de paspoorten van hun werknemers in.

Volgende maand wordt bekend welk gastland het WK voetbal in 2034 mag organiseren. Er lijkt geen twijfel over dat de keus op kandidaat Saoedi-Arabië valt. ITUC-Afrika zegt in zijn klacht bij de VN dat een toewijzing aan Saoedi-Arabië een “escalatie” van de misstanden zal betekenen:

Zonder onmiddellijke en beslissende actie zal de situatie waarschijnlijk verslechteren, wat zal resulteren in meer vermijdbare sterfgevallen en verdere schendingen van mensen- en arbeidsrechten. De behandeling van Afrikaanse migrantenarbeiders in Saoedi-Arabië vertegenwoordigt een duidelijke en flagrante schending van internationale mensenrechtenwetten, met name de VN-richtsnoeren voor bedrijven en mensenrechten.