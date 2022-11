Grote stijging positieve testen: carnavalsregio’s kleuren diep donker

9 mrt. 2022 - 16:27

@ LHTJ (16:25u) - Dat is een zinvolle aanvulling. Inderdaad: met jou geloof ik dat bureaucratisering hier een rol speelt. Je hebt al geruime tijd het begrip 'managerialisme', het wordt sociologisch en psychologisch serieus bestudeerd. Dat is nodig. We praten over schimmige, mistige bestuursvormen. De verantwoordelijkheden zijn niet al te duidelijk gedefiniëerd. Hoe de machtsverhoudingen liggen? Die zijn er ongetwijfeld. Maar rechtstreeks op de vrouw/man af een ander aanspreken over iets wat niet goed gaat, wat niet klopt, dan kan heel ongewenst, want gevaarlijk zijn. De communicatie loopt trager dan nodig is. In zo een omgeving zijn de uitvoerende krachten op de begane grond, in de echte wereld, regelmatig schichtig, afhoudend - alsof er altijd een 'onbekende ander' met je meekijkt, je controleert. Dan is de angstcultuur een feit, hoewel intern niemand de sfeer zo echt zal durven noemen. En zo kan het gebeuren dat een medewerker van een GGD-dienst voor de microfoon zó voorzichtig spreekt, dat het komisch wordt. Had deze persoon mijn eigen woorden ('simpel: drukte, zuipen... (enz.)') gebruikt, dan zou zijn manager hem zomaar kunnen verwijten dat hij hiermee de vriendelijke en verbindende uitstraling van 'ons zorgbedrijf' ernstige schade berokkend heeft. Ook zouden de gekozen bewoordingen gewone mensen, mogelijk cliënten van de eigen instelling, ernstig in diskrediet gebracht hebben met ongefundeerde verdachtmakingen. Verdenkingen waarvoor nog geen enkel bewijs geleverd is. Kortom: die medewerker kan rekenen op een functie elders. Een waar hij zelf dan wel naar op zoek moeten gaan.