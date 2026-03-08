Grote opkomst bij Feminist March in Amsterdam Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 462 keer bekeken • Bewaren

De Feminist March in Amsterdam heeft ruim vijftienduizend mensen op de been gebracht. Dat meldt ANP. Er wordt stilgestaan bij oorlogsgeweld en de invloed die dat heeft op vrouwen. D66 kreeg er flink van langs in speeches op de Dam, omdat die samen zou werken met partijen die geweld tegen vrouwen normaliseren.

Verschillende feministische en activistische organisaties vragen jaarlijks aandacht voor vrouwenrechten tijdens de mars. Demonstranten vragen onder meer aandacht voor het recht op abortus, transrechten en racisme. Ook verschillende politieke partijen zijn aanwezig met borden en vlaggen, waaronder de Partij voor de Dieren, Volt, GroenLinks-PvdA, BIJ1.

De organisatie benadrukt dat de mars slechts het begin is: “Van Nederland tot over de grenzen, de massale opkomst laat zien hoe belangrijk solidariteit is. En dat feminisme gedragen wordt door mensen wereldwijd. Door ons te verenigen creëren we een gelijkwaardige toekomst waarin iedere stem telt.”