Grote namen pleiten gezamenlijk voor samengaan PvdA en GroenLinks

"De ‘rode’ strijd voor een rechtvaardige samenleving en de ‘groene’ strijd voor een duurzame samenleving zijn één en dezelfde. We moeten het klimaatvraagstuk zo snel mogelijk en op een sociale manier oplossen. We moeten de rode idealen van bestaanszekerheid en gelijke kansen voor iedereen hand in hand laten gaan met de groene idealen van een duurzame samenleving en een fundamenteel andere economie."

In de Volkskrant publiceren 32 prominenten en mastodonten, 16 vrouwen en 16 mannen, van PvdA en GroenLinks een pleidooi om te kiezen voor een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer en daarmee ook een enkele fractie. Over dat voorstel houdt GroenLinks begin juni een ledenreferendum en maakt de resultaten daarvan bekend op 11 juni, de dag dat het partijcongres van de PvdA beslist over het plan.

Saillant in dat in het stuk onvermeld blijft waarom de linkse partijen een zwakke positie bekleden. Er wordt slechts opgemerkt dat "politieke versnippering" het realiseren van links beleid "in de weg staat". De samenvoeging van de partijen moet daar verandering in brengen: "Die samenwerking is hard nodig. Want links staat in Nederland op een kruispunt. Gaat het in een land waar rechts al jaren het initiatief heeft door op de oude voet? Of kiest het voor het hoopvolle vooruitzicht van een stevig verbond tussen rode en groene krachten dat mensen een wezenlijk alternatief kan aanreiken?"