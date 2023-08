Grote meerderheid D66-leden kiest Rob Jetten als opvolger van Sigrid Kaag

12 aug. 2023 - 9:16

Ja... Ja... we weten het nu wel. Mensen die niets hebben met d66, combinatie pvda/gl, cda hebben ook niets met de beoogde lijsttrekkers. Wat een verrassing!! Dat dezelfde mensen weer zich niet uitspraken over de duidelijke switch die binnen de VVD heeft plaatsgevonden (de rechtervleugel van die partij heeft het overgenomen t.o.v. het redelijke rechts binnen die partij) komt natuurlijk om de vvd stemmers alhier aan die rechtse kant zitten of deze partij duidelijk schuift richting eigen voorkeur (extreem rechts). Laat ik ook een mening in het zakje doen die hier niet populair is. De genoemde partijen wat mij betreft een richting gekozen die contrair die van de vvd en daarmee van extreem rechts af is. Daar doe je goed aan als je geen maatschappij hebt die op bruine leest gestoeld is. Hoewel nederland wel overwegend rechts is walgt het van extreem rechts en die richting als partij kiezen is uiteindelijk het tekenen van het eigen doodsvonnis. De aansluiting zoeken naar links en midden-links (or die richting uit bewegen) lijkt meer logisch voor het verwezenlijken voor een groot (groter) deel van de eigen doelstellingen. In die zin begrijp ik de SP dan weer niet. Maar ja. Dat is dan ook niet mijn partij en daar stem ik dan weer niet op ;)

1 Reactie