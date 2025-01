Grote hoeveelheid kankerverwekkende stof weggelekt in de lucht door Chemours

In de nacht van maandag op dinsdag zijn bij de omstreden chemische fabriek Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht tientallen kilo's van een zeer zorgwekkende stof weggelekt. Het gaat om tetrafluorethyleen, een zeer gevaarlijke stof die onder meer gebruikt wordt voor de productie van teflon.

Er zou 45 kilo in de lucht terecht gekomen zijn. De maximale hoeveelheid die de fabriek per jaar in het mileu mag lozen is 2 kilo. De stof bevat PFAS en wordt gezien als kankerverwekkend. Chemours is al tijden verwikkeld in schandalen rond vergiftiging van de leefomgeving, onder meer door Zembla onthuld. Zo mogen omwonenden geen groenten uit eigen tuin meer eten.