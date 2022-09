Grote bezorgdheid over gezondheid Britse koningin Elizabeth

Medici hebben de Britse koningin Elizabeth II (96) onder medisch toezicht geplaatst. Er is een verklaring uitgebracht waarin zorgen over haar gezondheid worden uitgesproken. NOS-correspondent Fleur Launspach meldt:

"Het feit dat een dergelijke verklaring wordt verspreid, is veelzeggend. Het laat zien hoe bezorgd men is. De laatste keer dat het koningshuis een statement over haar gezondheid publiceerde, was toen ze positief werd getest op corona. Iedereen houdt nu zijn adem in."