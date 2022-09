Grote bek in Den Haag, gepruts in het land Opinie • 22-05-2015 • leestijd 2 minuten • bewaren

Hervorming belastingdienst en boerkaverbod: één pot nat

We hebben allemaal wel eens zo’n docent meegemaakt die op de eerste dag tegen de nieuwe leerlingen zei: “Kijk elkaar maar eens goed aan want over twee jaar is een van jullie verdwenen.” Die behandeling heeft staatssecretaris Erik Wiebes het personeel van de belastingdienst gegeven: kijk elkaar maar eens goed aan in de kantoortuin, een op de vier moet er uit.

Het is weliswaar de bedoeling deze ongelukkigen elders te herplaatsen maar in gebieden met grote werkloosheid kon dat wel eens moeilijk zijn. De gemiddelde leeftijd bij de belastingdienst is 54.

Bovendien gaat Wiebes 1500 genieën aantrekken die de verschillende computersystemen met elkaar in verband zullen brengen. Dan gaat alles vlugger, goedkoper en efficiënter, schrijft journalistiek Nederland de Haagse spin doctors na.

Iedereen die het track record van de overheid kent, weet dat hier niets van terecht komt. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hier wel goed zal gaan wat bij defensie en politie tot grote chaos en kapitaalsvernietiging leidde. En – al is het erg uit de mode daar in deze tijd op te wijzen – menselijk leed.

Niettemin zal Wiebes de kans krijgen om zijn gokspel met de belastingdienst te spelen. Tenslotte mocht zijn collega Martin van Rijn van een zeer ruime Kamermeerderheid ook al zijn goddelijke gang gaan met de zorg. Pas nu de resultaten op tafel komen, gaan er hier en daar wenkbrauwen omhoog. Nog steeds echter, verklaarde Ferry Mingelen bij Pauw – wordt de bewindsman gewaardeerd om zijn grote bekwaamheid en kennis van zaken. Het was alleen jammer dat de resultaten niet navenant waren.

Een Kamermeerderheid zal ongetwijfeld ook het initiatief van de regering steunen om een gedeeltelijk boerkaverbod in te voeren. Tezelfdertijd klaagt een groep wanhopige ouders de overheid aan omdat deze hun kinderen ondanks hun duidelijke waarschuwingen tóch naar Syrië liet afreizen. Een paar van die kinderen zijn al dood. Grote bek voor de Haagse Bühne, machteloosheid als het er in de echte maatschappij op aan komt. De burger mag de scherven opruimen en het gelag betalen. Dat is het kenmerk van de hedendaagse politiek. Dat is ook de overeenkomst tussen de hervorming van de belastingdienst en dat boerkaverbod.

