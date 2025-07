Grote bedrijven ontmantelen hun diversiteitsbeleid Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

Dat komt door de lange arm van Trump

Het internationale ingenieursbureau Arcadis wordt weer ouderwets sociaal. Tot voor kort hing de bonus van de topfiguren onder meer samen met het bereiken van doelstellingen op het punt van diversiteit en gendergelijkheid. Nu is er nog maar een criterium: het halen van financiële doelstellingen en aandeelhouderswaarde. ASML nam vergelijkbare maatregelen maar dat geldt vooralsnog alleen voor de Amerikaanse tak. Ook Philips handelt op deze manier.

Dat komt door de lange arm van Trump in Nederland. De president van de Verenigde Staten eist dergelijke maatregelen namelijk van bedrijven wereldwijd, willen zij in zijn land zaken mogen doen.

Dat meldt Eumedion, een forum van grote institutionele beleggers voor verantwoord ondernemerschap op tal van vlakken.

Op deze manier komt er nog woningnood in het achterste van Donald Trump. Niet alleen Mark Rutte lijkt er zijn intrek te hebben genomen. Dat geldt ook tal van topfiguren uit het bedrijfsleven

Een dag of wat terug zette Benjamin Netanyahu luister bij aan een diner op het Witte Huis door zijn gastheer opzichtig de kopie te overhandigen van een brief waarin hij hem nomineert voor de Nobelprijs van de Vrede. Dat is natuurlijk de beste manier om ervoor te zorgen dat hij die nooit zal krijgen maar de paljas van het Witte Huis was toch vereerd en gevleid. Dat was het zoveelste voorbeeld van hoe deze president behandeld wenst worden. Je moet hem vleien en om zijn diepe inzichten prijzen.

Daarna kun je proberen de kachel met hem aan te maken. Althans dat houden de pluimstrijkers zich ter rechtvaardiging van hun gedrag voor.

Volgens Eumedion proberen leiders van grote beursgenoteerde bedrijven dat ook. Ze gaan door met hun oude aanpak maar blijven onder Trumps anti woke radar. Althans dat beweren ze.

Eumedion hangt het allemaal niet echt aan de grote klok. De informatie over Trumps lange arm staat nogal verstopt in een Engelstalig verslag met de titel Evaluation of the 2025 AGM Season.

Geen wonder. Het is allemaal om je als CEO dood voor te schamen. De top van iconische Nederlandse bedrijven handelt niet veel anders dan destijds Herman Woltersom. Deze bankier was in de bezettingsjaren voorzitter van de Organisatiecommissie voor het Bedrijfsleven. In Woltersoms biografie voor het Huygens Instituut schrijft S. Karsten onder meer het volgende:

“Zelf was hij beslist geen nationaal-socialist, wel lag de zin voor orde bij de Duitsers hem (toen nog) wel. Onder die omstandigheden zag hij enige vorm van samenwerking met de bezetter - die uiteraard van de organisatie zou profiteren voor de zg. arbeidsinzet en de industriële produktie ten behoeve van de oorlogvoering - als noodzakelijk in het belang van het behoud van het Nederlandse produktievermogen (ook voor na de oorlog), waarbij in de loop van de tijd gedurende bezetting ook de mogelijkheid bleek te bestaan om in verband met de arbeidsinzet allerlei vormen van passieve weerstand of zelfs bedekte tegenwerking juist binnen dit samenwerkingsverband aan te wenden.”

Ik ben benieuwd wat er gebeurt als de Russen komen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.