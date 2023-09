Grootvervuiler BP steunt anti-klimaatlobby en Tea Party in VS

25 okt. 2010 - 12:24

Tja...zo zie je maar....geld Its the economy stupid. Dan steunen ze nog de achterlijkste instanties als zij maar door kunnen gaan met flink geld binnen harken. Het neoliberalisme....het is de gang richting ravijn. Ook dit kabinet gaat gewoon op de oude voet verder van vóór de kredietcrisis...wachten is gewoon op de volgende desastreuze klap. VVD en CDA hebben afgelopen 40 jaar bijna onafgebroken in de regering gezeten,die hebben heel erg vuile handen gemaakt en doen nu of hun neus bloed.