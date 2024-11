Grootste Nederlandse pensioenfondsen profiteren van Israëlische apartheidspolitiek en genocide Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2485 keer bekeken • bewaren

De vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen, waaronder die voor ambtenaren en zorgpersoneel, beleggen samen ruim 7 miljard euro in bedrijven die profiteren van Israëls illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Dat meldt Follow The Money (FTM) Deskundigen zeggen dat de fondsen hiermee in strijd met de richtlijnen voor de mensenrechten handelen.

Het gaat onder meer om het Amerikaanse bedrijf Caterpillar, producent van de D9, een gepantserde bulldozer die door Israël al decennialang wordt gebruikt om Palestijnse huizen, gebouwen en wegen te slopen, fruit- en olijfbomen uit de grond te trekken en landbouwgrond onklaar te maken. In Gaza wordt de D9 eveneens gebruikt om landbouwgrond te vernietigen. In juni van dit jaar bepaalde de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties dat Caterpillar zich hiermee medeplichtig maakt aan ernstige schendingen van internationale mensenrechten. Dat was reden voor onder meer het grootste Noorse pensioenfonds, KLP, om investeringen in Caterpillar direct te staken.

Nederlandse pensioenfondsen steken nog wel altijd aanzienlijke bedragen in Caterpillar. Vier van de vijf grootste (ABP, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, en de metaalfondsen PMT en PME) voor een totaalbedrag van ruim 580 miljoen euro. Ze zagen de waarde van die beleggingen stijgen: in maart 2020 was de koers van het aandeel aan de New York Stock Exchange 95 dollar, en begin deze maand bijna 400 dollar.

Andere omstreden investeringen zijn in bedrijven die betrokken zijn bij spoorverbindingen van het Israëlische apartheidsregime. Bijvoorbeeld de sneltrein van Jeruzalem naar de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv. Alleen inwoners van Israël mogen gebruik maken van dat traject, hoewel het illegaal Palestijns gebied doorkruist, zowel publieke als privé-terreinen. En investeringen in de Jerusalem Light Rail (JLR); drie tramlijnen die de illegale nederzettingen in bezet Oost-Jeruzalem met elkaar verbinden en waarvoor Palestijns land is onteigend. De vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen investeren in totaal 1,6 miljard euro in de spoorverbindingen.

Door te profiteren van de illegale Israëlische bezetting van Palestina, maken de bedrijven zich mogelijk schuldig aan betrokkenheid bij internationale misdrijven. Bijvoorbeeld aan apartheid, een internationaal misdrijf tegen de menselijkheid volgens het Statuut van Rome. Ook het verplaatsen van de eigen bevolking naar bezet gebied geldt volgens hetzelfde Statuut als een internationaal (oorlogs)misdrijf.