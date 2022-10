Grootste exporteur van zuivelproducten ter wereld gooit het roer om voor het klimaat

Het unieke is dat dit plan door de vee-industrie zelf is geïntroduceerd. Verder is het gericht op innovatieve oplossingen voor de schade in de keten en bij de boer zelf; herstel, preventie en compensatie. Er komt dus een meerprijs, waarmee de kosten voor klimaatvriendelijk produceren moeten worden gedekt. En ze willen de zo verkregen zuivel als premium product verkopen op de wereldmarkt.

Natuurlijk, er zitten haken en ogen aan. Wordt er wel netjes geteld? Als koolstofgasconversie via bomen of bodem als positieve bijdrage wordt gezien, wat is dan het nulpunt als er al bos, veen of koolstof in de bodem is onttrokken? En hoe voorkom je dat er in Brazilië bos wordt gekapt voor veevoer als soja en dat wordt gecompenseerd met bos in Nieuw-Zeeland? En zijn de reductiedoelen wel voldoende ambitieus, gegeven dat er wereldwijd alleen maar méér uitstoot is en rijke landen de grootste veroorzakers zijn? En tot slot: hoe wordt omgegaan met andere maatschappelijke kosten, als koeienwelzijn, verlies van biodiversiteit, gezondheidsschade door fijnstof?