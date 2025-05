Grootste bonus ooit, 100 miljoen euro, als beloning voor klimaatvernietiger

De CEO van Ryanair krijgt een van de grootste extra beloningen in de geschiedenis. Michael O’Leary kan bovenop 100 miljoen euro in zijn zak steken omdat hij de aandelenkoers wist op te drijven. Ryanair is een luchtvaartmaastschappij die het reizen per vliegtuig, een methode die het klimaat verwoest, zoveel mogelijk wil stimuleren.