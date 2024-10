Groot skioord in de Franse Alpen sluit definitief de deuren als gevolg van de klimaatcrisis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Alpe du Grand Serre, een groot skioord in de Franse Alpen, ziet zich genoodzaakt de deuren definitief te sluiten. Er valt als gevolg van de klimaatcrisis te weinig sneeuw in het gebied in Isère, het departement dat Grenoble als hoofdstad heeft. Het resort werd in 1938 geopend om wintersporters te faciliteren maar die zijn nu niet meer welkom. Wegens gebrek aan sneeuw wordt het te duur faciliteiten zoals skiliften open te houden. De gemeenteraad heeft daarom besloten de boel op slot te gooien. Het is het grootste skigebied in de noordelijke Alpen dat er mee stopt.

Het besluit betekent een verlies van 200 arbeidsplaatsen en zal veel ondernemingen in de omgeving treffen. Een groot deel van de lokale economie draaide tientallen jaren op de wintersport. Een lokale winkelier, eigenaar van een sportzaak, verklaart tegenover tv-station France 3: "We zijn verbijsterd en geschokt. Het is een wrede beslissing, twee maanden voordat we open zouden gaan." Andere ondernemers uiten de vrees dat ze geruïneerd zullen worden, schrijft The Guardian.

Al twee jaar kampt het resort met ernstig sneeuwgebrek waardoor het seizoen al drastisch bekort was. Dat een deel van de infrastructuur verouderd was maakte het nog lastiger het gebied open te houden. De gemeente trok 3 miljoen euro uit om de boel te redden en het gebied te veranderen in een bestemming die het hele jaar door toeristen trekt maar staakt dat project nu. De ondernemers willen dat de staat bijspringt maar die kans wordt klein geacht.

Grand Puy, een ander resort in de Franse Alpen, heeft ook al aangekondigd tot sluiting over te gaan wegens gebrek aan sneeuw. Vorig jaar nam La Sambuy al het besluit de skiliften te slopen omdat wintersport als gevolg van de klimaatverandering iets uit het verleden is. Het resort was als gevolg van te weinig sneeuw nog maar vier weken per jaar geopend.