Groot aantal strategisch stemmers vereist strategisch tellen

In Spijkers met Koppen schoven zaterdagmiddag vier vrijwilligers aan tafel bij presentator Dolf Janssen om uitleg te geven over het democratisch vrijwilligerswerk nu eeuwig ontevreden verliezer Geert Wilders zijn waarheidsresitstente doelgroep probeert te besmetten met de opvatting dat er stemfraude is gepleegd.