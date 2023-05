Groningers dubbel de klos nu bezuinigingen hoog op de agenda staan

24 apr. 2023 - 13:52

De zoveelste reden waarom Rutte-IV moet vertrekken. Ze hebben geen mandaat van de kiezers gekregen om te bezuinigen. De enige die (een beetje) campagne voerde op bezuinigingen was CDA’er Hoekstra, en die verloor. Rutte heeft toen (in 2021) zelfs beloofd dat er de komende jaren niet bezuinigd zou worden. Dit heeft de VVD ook zwart-op-wit in een pamflet gezet. Dan zouden ze het argument van veranderende omstandigheden kunnen aanvoeren (inflatie, rente, oorlog, enz.) maar dat geeft de machthebbers, die toch al een enorm vertrouwensprobleem hebben, geen mandaat om nu dan maar naar eigen voorkeur forse bezuinigingen te gaan doorvoeren. Dit zijn typisch keuzes die je eerst aan de kiezers voorlegt. Dus Rutte-IV weg, en terug naar de kiezer, zodat iedereen kan stemmen of en waarop dan bezuinigd zou moeten worden. (Of welke lasten verhoogd, want als men spreekt over bezuinigingen gaat dit gepaard met het verhogen van belastingen). Verder on topic, compensatie voor Groningen (20-30 miljard) gaat voor een groot deel om incidenteel, niet structureel. Daar kan men niet op bezuinigen. Uit eer en principe niet. En ook rationeel is dat onzin. Dan komt er structureel een fonds voor schadeherstel en versterking. Op papier zou men daar op kunnen bezuinigen, maar daarmee verdwijnen die kosten niet. Dat zou (zoals zo vaak) geen echte bezuiniging zijn, maar meer het verschuiven van kosten naar individuele burgers. Onrechtvaardig, asociaal, onacceptabel. Dat is wel echt iets voor Rutte.

