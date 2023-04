Groningen eist 30 miljard aan herstelbetalingen voor verwoestingen door gaswinning

31 mrt. 2023 - 15:32

Begrijpelijk iets. 30 miljard is dan iets van 8% van wat de staat verdiend heeft en waar we met zijn allen van hebben geprofiteerd. Over een periode van een 10 tot 20 jaren verspreid kan je dan onder meer huizen(blokken) gasloos maken van en eventueel de bewoners laten participeren in duurzame energieopwekking. Al zal ook Shell, 1 van de hoofdrolspelers in het gehele aardgasdebacle, er op een ander vlak in participeren net als de Gasunie. Gezien de plannen voor de grootste waterstoffabriek en windmolenpark in Europa in Groningen. Er zal subsidie voor nodig zijn. Maar misschien kan men wel een manier vinden waardoor men toch Shell alsnog vanaf de geplande productiestart in 2030 de komende 20 jaar kan laten meebetalen aan de 30 miljard. Maar dan wel met andere energievoorziening aangezien waterstof voor auto’s en huizen niet echt efficiënt en betaalbaar is. En zeer waarschijnlijk ook niet praktisch al zal men graag vertellen van wel. Het is het lichtste element en sluipt overal in en door. Voor vrachtwagens misschien en voor omzet naar ammoniak. Want ook de elektrolysers zullen qua capaciteit veel groter moeten worden tegen die tijd. Ook geen e-fuels wat helemaal inefficiënt is. 100% wind in, 10% als je eenmaal rijdt in je auto. En ik schat dat dat in 2030 niet veel beter zal zijn.