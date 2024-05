Groep orka's brengt opnieuw zeiljacht tot zinken bij Gibraltar

Een beruchte groep orka's, die bestaat uit zo'n 15 individuen, heeft opnieuw een zeiljacht tot zinken gerbacht. Het is sinds 2020 het zevende schip dat door de groep gekelderd wordt. De aanval vond dit keer plaats in het Marokkaanse gedeelte van de Straat van Gibraltar. Het 15 meter lange zeiljacht Alborán Cognac met twee opvarenden kwam zondagochtend in aanraking met de groep. De opvarenden voelden klappen tegen het schip dat na enige tijd water begon te maken. Ze werden gered door een olietanker die in de buurt was.