Groep mensen die te weinig toeslagen ontving kan mogelijk naar compensatie fluiten

Het kabinet heeft een duidelijke boodschap voor burgers die door een opeenstapeling van fouten van de overheid te weinig toeslagen kregen en soms zelfs in de armoede belandden: pech gehad. Volgens minister Carola Schouten van Armoedebeleid (ChristenUnie) is een compensatieregeling erg ingewikkeld.

Deze week gaf het kabinet na berichtgeving van NRC toe dat ruim tienduizend huishoudens “onbedoeld in de problemen” zijn gekomen, als gevolg van slecht functionerende sociale regelingen. Door een keur aan fiscale regels kon het gebeuren dat bijvoorbeeld samenwonende stellen, waarvan een partner arbeidsongeschikt is, niet in aanmerking kwam voor toeslagen en onder het bestaansminimum belandden.