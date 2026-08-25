Groep Markuszower wil beroepsverboden voor ambtenaren die strijden tegen extreemrechts Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 905 keer bekeken • Bewaren

De Groep Markuszower wil beroepsverboden voor ambtenaren die strijden tegen extreemrechts. Dat valt op te maken uit Kamervragen van Annelotte Lammers van de Groep Markuszower. Lammers slaat aan op een interview van een half jaar geleden (!) met de Amsterdamse SP-leider Angelo Delsen. Die zei in Het Parool dat hij strijdt tegen extreemrechts. Volgens Lammers is dat niet te verenigen met zijn werk als politieagent. Het Parool schrijft:

“Volgens Lammers hoort een politieambtenaar niet te ‘strijden’ tegen een publieke stroming, ‘maar uitsluitend tegen concrete strafbare feiten en bedreigingen van de openbare orde’. Dat hij zijn uitspraken deed als politicus en niet als ambtenaar speelt daarbij volgens Lammers geen rol.”

Lammers’ voormalige partijgenoot Martin Bosma verbood in zijn tijd als Kamervoorzitter het gebruik van de term ‘extreemrechts’ tijdens debatten omdat dat een vergelijking met het nationaalsocialisme zou zijn. Aangezien Lammers die waanzin van Bosma nooit heeft rechtgezet, kunnen we niet anders dan concluderen dat zij vindt dat politieagenten zich niet mogen uitspreken tegen deze ideologie die verantwoordelijk is voor miljoenen doden. Dat regime voerde zelf in 1933 overigens ook beroepsverboden in voor politieke tegenstanders.

Delsen reageert ondertussen met humor op de Kamervragen van Lammers. In een video zegt hij: “Het was toch jouw partijleider die niet door de keuring kwam om vicepremier te worden, omdat hij banden had met de Mossad? Over loyaliteit gesproken.”