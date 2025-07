Groep Frans-Joodse jongeren uit vliegtuig gezet na vernieling en pro-genocide liederen

Op sociale media gingen al snel beelden rond van beveiligers en Guardia Civil die een aantal jongeren hardhandig tegen de grond werkten. Het ging daarbij om 47 jongeren van Club Kirenet, een Frans-Joodse organisatie die zomerkampen organiseert. De organisatie zelf bracht direct het bericht naar buiten dat de Guardia Civil in actie kwam nadat de jongeren onschuldige "Hebreeuwse liederen" had gezongen. Ook zegt de organisatie een aanklacht te willen indienen wegens "antisemitisme". De Israëlische minister voor de Diaspora, Amichai Chikli, bemoeide zich er ook mee en noemde het incident "een van de ergste antisemitische incidenten". Uit verklaringen van zowel luchtvaartmaatschappij Vueling als de Guardia Civil blijkt echter een heel ander verhaal.

Zo zouden de jongeren zich al direct aan boord schuldig hebben gemaakt aan irritant en gevaarlijk gedrag, zoals het rommelen met veiligheidsapparatuur. Instructies en waarschuwingen van het personeel werden genegeerd, waarna de hulp van de Guardia Civil werd ingeschakeld. Die besloot daarop de jongeren en hun begeleiders van het vliegtuig te halen. Ook na verwijdering uit het vliegtuig bleef de groep tieners gewelddadig. Een aantal van hen verzette zich fysiek. De begeleidster die is aangehouden, weigerde het vliegtuig te verlaten en zou daarbij de jongeren hebben aangespoord tot liedjes waarin de genocide in Gaza werd verheerlijkt. Dat die liederen bestaan werd al duidelijk voorafgaand aan de rellen in Amsterdam waarbij hooligans van voetbalclub Maccabi Tel Aviv door de hoofdstad trokken met teksten als "Laat de IDF winnen, fuck de Arabieren" en "Er zijn geen scholen meer in Gaza, want er zijn geen kinderen over".