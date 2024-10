GroenLinks stapt uit college Castricum om aanhoudend statushouders treiteren VVD-wethouder Slettenhaar

De statushouders worden al geruime tijd van de een naar de andere tijdelijke opvang overgebracht. Slettenhaar zelf pochte eerder nog dat zijn college een eind had gemaakt aan "de voorkeursbehandeling" van statushouders door hen de wettelijke toegang tot woonruimte te ontzeggen. Dat leidde er al toe dat zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Alkmaar ingrepen om woonruimte aan te bieden. De druppel voor GroenLinks in Castricum is de ongefundeerde bewering van Slettenhaar dat een herhaaldelijke lekkage op een van de opvangplekken door de statushouders zelf was veroorzaakt.

Fractievoorzitter Gerard Brinkman zegt interne gesprekken gevoerd te hebben over de handelswijze van de wethouder, maar geen verbetering te zien. GroenLinks heeft de VVD gevraagd de wethouder te vervangen, maar daarvoor was geen steun.

De xenofobe houding van Slettenhaar ten opzichte van asielzoekers en statushouders is bepaald niet nieuw. Vorig jaar zei hij aan tafel bij het tv-programma Op1 dat er geen sprake is van een opvangcrisis (die is er wel) maar van een instroomcrisis. Ook loog hij: "Er komen duizend mensen per dag binnen en die krijgen allemaal een woning." Om die reden betoonde hij zich fel tegenstander van de Spreidingswet. In 2015 reageerde hij op een nazistisch Deens plan om binnenkomende asielzoekers hun sieraden af te nemen om mee te betalen aan hun eigen opvang met "zo gek nog niet".