GroenLinks-PvdA zet alles op alles om kabinet PVV-VVD te voorkomen

Het overgrote deel van de kiezers twijfelt nog over welk hokje woensdag rood wordt gekleurd. Volgens I&O Research kan de zogeheten strategische kiezer de beslissende factor zijn voor de uiteindelijke uitslag. "Een week voor de verkiezingen gaan VVD en NSC samen aan kop, terwijl ook GroenLinks-PvdA en PVV nog meedoen in de strijd om de grootste te worden. Drie op vier kiezers zijn nog niet zeker van hun stemkeuze. Deze twijfelende kiezer zal uiteindelijk het verschil maken."

In een speech voor het campagneteam van GroenLinks-PvdA heeft Jesse Klaver gezegd dat alles op alles gezet moet worden "om ervoor te zorgen dat we niet straks Geert Wilders 1 krijgen. Of een voortzetting van Rutte 1, met Dilan Yesilgöz als premier en met Wilders ook in dat kabinet. Nu komt het er op aan. Omdat het een bedreiging is voor alles waar wij in geloven en alles waar we voor staan." Een dergelijke nachtmerrie kan voorkomen worden als GroenLinks-PvdA de grootste wordt. "Het zal echt niet vanzelf gaan."

In de peilingen staat GroenLinks-PvdA op winst van minstens 4 tot 8 zetels en verliest koploper VVD tot maar liefst 8 zetels terwijl de PVV stabiel blijft. Om de VVD in grootte voorbij te streven moet de linkse combinatie volgens de Peilingwijzer nog minstens zo'n 5 zetels op de VVD inlopen.

Uit onderzoek dat I&O Research verrichtte komt naar voren dat 75 procent van de kiezers nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. Wel is er sprake van lichte verschuiving. Zo verliezen kiezers interesse in Nieuw Sociaal Contract omdat Pieter Omtzigt bij herhaling besluiteloos blijkt en de partij te onduidelijk is. Sociaal gerichte kiezers die de voorkeur gaven aan NSC kiezen nu voor GroenLinks-PvdA, het conservatievere deel van de aanhangt stapt gedeeltelijk over naar de VVD of PVV.

Pieter Omtzigt wordt door de meeste kiezers in rap tempo afgeschreven als leider. Zag in september 32 procent hem nog als een echte leider nu is dat nog maar 20 procent. Ook het aanzien van Dilan Yesilgöz als leider neemt enigszins af. Frans Timmermans klimt daarentegen in aanzien.

Dat wil niet zeggen dat het rozengeur is voor Timmermans en zijn ploeg. Integendeel. De linkse kiezers oordelen weliswaar niet negatief over hem maar hij doet de harten ook niet sneller kloppen. Ondanks zijn wekenlange kennismakingstoernee door Nederland denkt minder dan een kwart van de ondervraagden dat de lijsttrekker begrijpt wat er leeft onder gewone mensen. Hij krijgt onder meer het verwijt dat hij zich te veel richt op het vinden van mogelijke coalitiepartners. Timmermans trachtte Omtzigt en zijn kiezers los te weken uit de rechtse hoek.

Peter Kanne van I&O Research stelt:

GroenLinks-PvdA leverde de afgelopen weken in, van 29 zetels in september naar 23 nu. Kiezers die in 2021 PvdA stemden (58% zou nu stemmen op GL-PvdA) haken in grotere mate af dan kiezers die GroenLinks stemden (74% zou nu stemmen op GL-PvdA). Sommige voormalige PvdA'ers haken af omdat de samenwerking met GroenLinks ze niet zint. Desondanks staat GroenLinks-PvdA ten opzichte de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 (destijds samen 17 zetels, nu 23) op ruime winst.