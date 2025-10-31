De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

GroenLinks-PvdA verloor omdat het als nieuw merk nog niet bestond Opinie • Vandaag

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

Kiezers stemmen op herkenbare symbolen en emoties, niet op inhoud alleen.

De verkiezingsnederlaag van GroenLinks-PvdA laat één ding duidelijk zien: een intensieve samenwerking van twee partijen ter voorbereiding op een algehele fusie bundelde inhoud en ervaring, aar wist nog geen nieuwe geïntegreerde identiteit op te bouwen die kiezers herkennen en vertrouwen.

Frans Timmermans werd het gezicht van de beweging, maar zijn Europese en intellectuele uitstraling sprak niet alle kiezers aan. Het probleem zit dieper: het nieuwe merk GroenLinks-PvdA is nog te abstract. Kiezers stemmen op herkenbare symbolen en emoties, niet op inhoud alleen. Zonder een sterke merkstrategie blijven idealen hangen als woorden zonder gevoel.

Een fusie biedt schaalvoordelen, maar geen loyaliteit. Het gaat om een kernbelofte, een consistente toon en een visuele identiteit die mensen direct herkennen. Populisten spelen hier al jaren op in met heldere slogans, herkenbare gezichten en goede beeldvorming. Links heeft hier onvoldoende tegenovergesteld en verloor daardoor de emotionele aansluiting bij kiezers.

De fusie van GroenLinks-PvdA moet nu uitgroeien van een administratieve bundeling tot een krachtig, herkenbaar geïntegreerd nieuw merk. Een merkidentiteit die aanslaat bij kiezers. Die niets moeten hebben van populistische politiek: van uitsluiting, haat zaaien en veel beloven maar niets kunnen leveren.

Dat vraagt om visie, communicatie en visuele consistentie. Idealistische inhoud is belangrijk, maar zonder een herkenbare merkstrategie blijven die idealen onduidelijk en te abstract. De verkiezingsuitslag laat zien dat je eerst gezien moet worden, voordat je gehoord wordt.

GroenLinks-PvdA verloor niet alleen verkiezingen, maar ontdekte ook dat zonder een herkenbaar merk en merkidentiteit, inclusief een juiste beeldvorming, je kiezers moeilijk kunt aanspreken.

Een schrale troost: In het bedrijfsleven kost het bouwen aan een nieuwe merkstrategie jaren.