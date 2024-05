GroenLinks-PvdA: verhoog de laagste lonen in de zorg naar 16 euro per uur

De laagstbetaalden in de zorg moeten minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Dat voorstel doet GroenLinks-PvdA. Nu zijn er nog zo’n 60.000 werknemers in de zorg die minder verdienen dan 16 euro. Volgens Frans Timmermans is dat te weinig. “Tijdens de coronacrisis hebben ze ons land overeind gehouden en ze doen dat nu nog steeds elke dag”, zegt hij tegen de NOS.