GroenLinks-PvdA trekt met zelfde team ten strijde, Marjolein Moorman haakt aan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 525 keer bekeken • bewaren

Het bestuur van GroenLinks-PvdA heeft voor het stembiljet van 29 oktober een kandidatenlijst gepresenteerd die aan de kop dezelfde is als bij de laatste verkiezingen. Na lijsttrekker Frans Timmermans volgen Esmah Lahlah, Jesse Klaver, Kati Piri en Lisa Westerveld. Na hen komt wel een nieuwe kandidaat: Marjolein Moorman, nu nog wethouders Onderwijs in Amsterdam. Haar naam gaat al langer rond als toekomstig kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Moorman gaat na ruim 15 jaar lokale politiek overstappen naar de landelijke. In 2010 werd ze raadslid, in 2018 werd ze de onderwijswethouder van de stad. Den Haag ziet Moorman al langer als goede optie, twee jaar geleden werd ze gepolst als mogelijke lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. De keuze viel toen op Frans Timmermans, waardoor de overstap op zich liet wachten. Nu gaat ze alsnog, mede omdat haar termijn als wethouder afloopt. Over stoppen of doorgaan als politica heeft ze niet getwijfeld. "Nu mijn termijn afloopt, komt de vraag of ik uit de politiek wil en dus aan de zijlijn moet gaan staan. Maar daar is het nu absoluut geen tijd voor. Kansengelijkheid staat onder druk, er is enorme polarisatie in de samenleving en ik denk dat we daar tegenop moeten staan. En daar wil ik in Den Haag heel erg mijn best voor doen."

Een andere nieuwkomer uit Amsterdam is gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter Fatihya Abdi. Andere opvallende nieuwe gezichten zijn Sjoukje van Oosterhout die momenteel bij Milieudefensie werkt aan rechtszaken tegen de fossiele industriegigant Shell en op nummer 10 staat. Verder is er de Heemskerkse wethouder Ani Zalinyan op 15 en de econoom Wimar Bolhuis op 18.

De partijleden moeten nog akkoord gaan met de lijst en kunnen eventueel nog wijzigingen aanbrengen. De raadpleging daarover sluit op 4 september. Bij de samenstelling is de om-en-om indeling tussen kandidaten van beide partijen, zoals die vorige keer nog gebruikt werd, nu losgelaten.