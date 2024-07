GroenLinks-PvdA-senator hekelt racisme Marjolein Faber en wordt het woord ontnomen in Eerste Kamer Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1189 keer bekeken • bewaren

Eerste Kamerlid Farah Karimi (GL-PvdA) is het woord ontnomen in de Eerste Kamer door voorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD). Dat gebeurde tijdens een debat over een versoepeling voor het afwijzen van een verblijfsvergunningaanvraag van vreemdelingen met een zwaar crimineel verleden. Dat gebeurde na klachten uit de extreemrechtse hoek van BBB, PVV en JA21, zo meldt ANP.

"De vraag is of iemand die al jaren systematisch en voortdurend racistisch gedachtegoed en ontmenselijkende taal heeft gebezigd deze wet op een rechtvaardige manier kan doen uitvoeren", zei Karimi, doelend op PVV-minister Marjolein Faber die de wet moet uitvoeren. Zij heeft volgens de senator "haar hele politieke loopbaan" besteed aan "het kleineren, dehumaniseren en haten van moslims, asielzoekers, vluchtelingen en Nederlanders met een migratieachtergrond".

Na haar aanstelling als minister is in de Tweede Kamer veel discussie geweest over de vele racistische uitspraken van Faber. Daarbij ging het met name over de nazistische omvolkingstheorie waar Faber een aanhanger van is. Naar aanleiding van de ophef heeft Faber de racistische term vervangen door "zorgelijke demografische ontwikkeling", wat exact hetzelfde betekent maar waar coalitiegenoten VVD en NSC wel mee kunnen leven.